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Новый российский способ морского десантирования назвали невозможным в условиях боя
В Польше дали оценку
На учениях «Кавказ-2020» российский флот применил в Каспийском море новый метод доставки основных сил морского десанта. Бронетранспортёр десантировали с морского транспорта вооружения ВТР-79 проекта 20360 «Дубняк». В Польше дали оценку методу.
Материал польского издания Defence24 перевело «Военное обозрение». Авторы рассказали, что в ходе учений необходимо было переправить два батальона морской пехоты. Но традиционных средств для этого оказалось недостаточно. У флотилии есть один десантный катер «Атаман Платов» проекта 21820 «Дюгонь», одна единица проекта 1176 «Акула», шесть — проекта 11770 «Серна».
Поэтому, как указывают в польском издании, использовали морской транспорт вооружения. БТР спустили прямо на воду с палубы корабля. По словам польских авторов, такие приёмы были бы невозможны во время высадки десанта в условиях реального боя. Помешала бы даже минимальная волна.