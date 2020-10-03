Новый российский способ морского десантирования назвали невозможным в условиях боя

Материал польского издания Defence24 перевело «Военное обозрение». Авторы рассказали, что в ходе учений необходимо было переправить два батальона морской пехоты. Но традиционных средств для этого оказалось недостаточно. У флотилии есть один десантный катер «Атаман Платов» проекта 21820 «Дюгонь», одна единица проекта 1176 «Акула», шесть — проекта 11770 «Серна».

Поэтому, как указывают в польском издании, использовали морской транспорт вооружения. БТР спустили прямо на воду с палубы корабля. По словам польских авторов, такие приёмы были бы невозможны во время высадки десанта в условиях реального боя. Помешала бы даже минимальная волна.