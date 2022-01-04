Новый роутер сам поворачивает антенны для лучшего сигнала

Технические характеристики роутера тоже впечатляют. Это модель, поддерживающая Wi-Fi 6E, трёхдиапазонная: 6 ГГц присоединяется к существующим диапазонам 5 ГГц и 2,4 ГГц. Кроме того, совместимость с Wi-Fi 6E позволяет маршрутизатору использовать дополнительную полосу пропускания и сокращать время задержки в целом.

AXE200 находится на стадии прототипа, поэтому нет никакой информации о ценах или сроках выпуска.