Новый роутер сам поворачивает антенны для лучшего сигнала

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Новый роутер сам поворачивает антенны для лучшего сигналаУвидеть его в действии странно
Парад новинок на CES 2022 не прекращается. Свою разработку показала TP-Link. Прототип Archer AXE200 Omni любопытен — этот маршрутизатор может автоматически поворачивать антенны.
AXE200 оснащён четырьмя антеннами, которые самостоятельно складываются и поворачиваются для поиска наилучшего сигнала. Как отметил автор The Verge, довольно дико видеть, как маршрутизатор оживает и двигается.
Технические характеристики роутера тоже впечатляют. Это модель, поддерживающая Wi-Fi 6E, трёхдиапазонная: 6 ГГц присоединяется к существующим диапазонам 5 ГГц и 2,4 ГГц. Кроме того, совместимость с Wi-Fi 6E позволяет маршрутизатору использовать дополнительную полосу пропускания и сокращать время задержки в целом.
AXE200 находится на стадии прототипа, поэтому нет никакой информации о ценах или сроках выпуска.
Источник: The Verge