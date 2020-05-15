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Новый сайт генерирует пользователю имя, которым его назвал бы Илон Маск
Какой ты X Æ A-12?
Недавно многие обсуждали необычное имя, которое дали Илон Маск и его девушка певица Grimes своему новорождённому ребёнку. Выглядит оно так — X Æ A-12. А как читается, до некоторых пор было даже неясно. В связи со всей этой историей был создан специальный сайт — он генерирует пользователю имя, которым его назвал бы Илон Маск.
Сообщается, что сайт создал американский разработчик Ричард Райз. Генератор имён работает предельно просто — нужно ввести своё имя, а сайт выдаст результат, да и ещё и объяснит скрытый смысл каждой из частей нового имени. Конечно, на русском языке генератор срабатывает плохо. Поэтому можно ввести своё имя транслитом.