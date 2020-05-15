Новый сайт генерирует пользователю имя, которым его назвал бы Илон Маск

Недавно многие обсуждали необычное имя, которое дали Илон Маск и его девушка певица Grimes своему новорождённому ребёнку. Выглядит оно так — X Æ A-12. А как читается, до некоторых пор было даже неясно. В связи со всей этой историей был создан специальный сайт — он генерирует пользователю имя, которым его назвал бы Илон Маск.