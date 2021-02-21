Новый сайт покажет, как на самом деле будет плыть айсберг любой формы

Учёный рассказал, что сведения о находящихся над водой примерно 10% айсберга корректны. Но в природе «классическая ориентация» встречается редко, так как она нестабильна. Вытянутый айсберг не будет плавать вертикально, он окажется на боку.

Один из разработчиков создал сайт, на котором можно нарисовать айсберг любой формы, а программа сама рассчитает, как он должен возвышаться над поверхностью воды.

Многие люди уже попробовали сделать рисунок. Нашлись и те, кто изобразил на сайте знаменитый «Титаник»: