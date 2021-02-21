Наука и технологии
Сегодня в 15:25
Новый сайт покажет, как на самом деле будет плыть айсберг любой формы
Ваши представления об айсбергах могут быть неправильными
В интернете полно картинок, на которых айсберг изображается так: только верхушка находится над водой, а под водой спрятана основная масса. На самом деле, это некорректное изображение. Учёный рассказал, каковы айсберги в реальности, а разработчик создал сайт, который позволяет нарисовать айсберг любой формы и посмотреть, как он будет плавать.
Учёный рассказал, что сведения о находящихся над водой примерно 10% айсберга корректны. Но в природе «классическая ориентация» встречается редко, так как она нестабильна. Вытянутый айсберг не будет плавать вертикально, он окажется на боку.
Один из разработчиков создал сайт, на котором можно нарисовать айсберг любой формы, а программа сама рассчитает, как он должен возвышаться над поверхностью воды.
Многие люди уже попробовали сделать рисунок. Нашлись и те, кто изобразил на сайте знаменитый «Титаник»: