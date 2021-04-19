Новый сайт показывает, сколько заработал самый богатый человек мира с момента открытия страницы

Для наглядности сайт показывает, что можно купить за эти деньги. Например, 81 секунды времени достаточно, чтобы Безос получил необходимое количество долларов для покупки себе дома в США. Среднюю годовую зарплату американца ($47 тысяч) основатель Amazon зарабатывает меньше, чем за 13 секунд.

Сайт работает в фоновом режиме, поэтому можно просто оставить его, а затем посмотреть, на сколько увеличилось состояние Безоса, пока вы что-то делали. Например, за время, которое автор потратил на написание этой заметки, глава Amazon заработал более миллиона долларов.

Недавно Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Его уже четвёртый раз подряд возглавил Джефф Безос. Состояние предпринимателя оценили в $177 млрд.