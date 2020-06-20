Новый сервис будет следить за тем, что печатают дома сотрудники на удалёнке

По словам создателей, сервис будет совместим с принтерами любого производителя и модели. Если сотрудник на удалённой работе начнёт что-то распечатывать, отдел безопасности компании получит копию документа.

В PRAAS пояснили, что из-за пандемии COVID-19 вопросы кибербезопасности встали острее. Работники умственного труда, скорее всего, не вернутся в офисы в ближайшее время, а отслеживать печать дома у руководителей возможности не было. По данным аналитиков, 84% IT-директоров уже пожаловались на то, что из-за удалённой работы им стало сложнее отслеживать утечки данных.