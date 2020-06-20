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Новый сервис будет следить за тем, что печатают дома сотрудники на удалёнке
Всё во имя корпоративной безопасности
Стартап из Новой Зеландии PRAAS создал новый сервис, который будет следить за тем, что печатают дома сотрудники на удалёнке. Это поможет предотвратить утечки конфиденциальной корпоративной информации.
По словам создателей, сервис будет совместим с принтерами любого производителя и модели. Если сотрудник на удалённой работе начнёт что-то распечатывать, отдел безопасности компании получит копию документа.
В PRAAS пояснили, что из-за пандемии COVID-19 вопросы кибербезопасности встали острее. Работники умственного труда, скорее всего, не вернутся в офисы в ближайшее время, а отслеживать печать дома у руководителей возможности не было. По данным аналитиков, 84% IT-директоров уже пожаловались на то, что из-за удалённой работы им стало сложнее отслеживать утечки данных.