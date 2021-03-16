Наука и технологии
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Новый сервис имитирует соседа с дрелью, чтобы человек мог избежать созвона по интернету
А ещё имитирует плач ребёнка и проблемы со звуком
Разработан новый бесплатный веб-виджет Zoom Escaper, который имитирует соседа с дрелью, плач ребёнка или проблемы со звуком, чтобы человек мог избежать созвона в Zoom.
Количество «отмазок» у сервиса большое: тут вам и лай собаки, и строительный шум, и нежелательное эхо время разговоры, и прерывистый звук. Виджет Zoom Escaper создал художник Сэм Лэвин (Sam Lavigne). Использовать сервис очень легко: нужно лишь скачать бесплатное программное обеспечение для обработки звука под названием VB-Audio, оно будет направлять звук для звонка через веб-сайт, затем выводить обработанную дорожку в Zoom.
На видео ниже можно послушать некоторые звуковые эффекты Zoom Escaper:
Авторы The Verge отметили, что некоторые эффекты звучат довольно реалистично. Но, пожалуй, лишь плач ребёнка может стать увесистым аргументом, чтобы прервать звонок.