Новый штамм коронавируса «лямбда» нашли ещё в одной стране

Как пишут СМИ, новый штамм коронавируса выявили у гражданина Перу, который приехал в Австрию к своим знакомым. Отмечается, что мужчина уже выздоровел. Пока новых случаев заражения в Австрии не обнаружили.

«Лямбду» нашли в Перу в 2020 году. По словам учёных, данный штамм обладает повышенной заразностью. Он фиксировался уже в более чем 30 странах мира, в основном – в Южной Америке. Также исследователи говорили, что для нейтрализации «лямбды» требуется в полтора раза больше антител.

В июле центр «Вектор» Роспотребнадзора сообщил, что в настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России.