Новый штамм коронавируса научился «прятаться» от иммунитета

По словам учёных, штамм коронавируса «лямбда», который распространяется в Южной Америке, обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. Исследователи пояснили, что новый штамм получил мутацию, которая позволяет ему «прятаться» от антител.

Стоит отметить, что поскольку работа опубликована лишь на портале препринтов, она не прошла рецензирование. Поэтому к выводам авторов стоит отнестись со скепсисом.

«Лямбда»-штамм коронавируса был обнаружен в Перу в 2020 году. Сейчас он уже зафиксирован во многих странах, но в России до сих пор случаев заражения выявлено не было. По информации ВОЗ, новый штамм добрался более чем до 30 стран.