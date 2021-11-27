Наука и технологии
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Новый штамм коронавируса сравнили по опасности с Эболой

Но пока про него ничего достоверно неизвестно
Недавно на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса. Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его «омикрон». Специалисты признали, что штамм вызывает беспокойство из-за своего количества мутаций. Сегодня председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил «омикрон» с вирусом Эбола.
Новый штамм коронавируса сравнили по опасности с Эболой

Монтгомери считает, что новый вариант SARS-CoV-2 может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола. Больше всего специалист боится, что в «омикроне» будут сочетаться опасность Эболы и заразность «дельты». У одного из подвидов вируса Эболы летальность достигает 90%.

Стоит отметить, что пока нет точных данных о тех рисках, которые несёт новый штамм.

Напомним, из-за «омикрона» страны Евросоюза ввели ограничения на въезд из семи стран южноафриканского региона. В России пока не был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2.

Источник: РИА Новости
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