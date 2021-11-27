Новый штамм коронавируса сравнили по опасности с Эболой

Монтгомери считает, что новый вариант SARS-CoV-2 может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола. Больше всего специалист боится, что в «омикроне» будут сочетаться опасность Эболы и заразность «дельты». У одного из подвидов вируса Эболы летальность достигает 90%.

Стоит отметить, что пока нет точных данных о тех рисках, которые несёт новый штамм.

Напомним, из-за «омикрона» страны Евросоюза ввели ограничения на въезд из семи стран южноафриканского региона. В России пока не был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2.