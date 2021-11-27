Новый штамм коронавируса сравнили по опасности с Эболой

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Новый штамм коронавируса сравнили по опасности с ЭболойНо пока про него ничего достоверно неизвестно
Недавно на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса. Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его «омикрон». Специалисты признали, что штамм вызывает беспокойство из-за своего количества мутаций. Сегодня председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил «омикрон» с вирусом Эбола.
Монтгомери считает, что новый вариант SARS-CoV-2 может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола. Больше всего специалист боится, что в «омикроне» будут сочетаться опасность Эболы и заразность «дельты». У одного из подвидов вируса Эболы летальность достигает 90%.
Стоит отметить, что пока нет точных данных о тех рисках, которые несёт новый штамм.
Напомним, из-за «омикрона» страны Евросоюза ввели ограничения на въезд из семи стран южноафриканского региона. В России пока не был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2.
Источник: РИА Новости