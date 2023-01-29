Новый скачок в создании квантовых сетей и компьютеров

Вывод исследовательской группы заключается в том, что в устройстве, построенном из полупроводниковых материалов с одинаковым параметром решетки, ядра "чувствовали" одну и ту же среду и вели себя в унисон. В результате появилась возможность отфильтровать этот “ядерный шум” и добиться улучшения времени хранения данных почти на два порядка.

Спин-фотонные интерфейсы являются элементарными строительными блоками для квантовых сетей, которые позволяют преобразовывать стационарную квантовую информацию (такую как квантовое состояние иона или твердотельного спинового кубита) в свет (фотоны), который может распространяться на большие расстояния. Основная задача ученых на данный момент состоит в том, чтобы найти интерфейс, который одновременно хорошо хранит квантовую информацию и эффективно преобразует ее в свет. К счастью, процесс, как можно увидеть, идет и не собирается останавливаться.