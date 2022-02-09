Новый спинномозговой имплант позволяет парализованным людям вновь двигаться

Роккати был одним из трех пациентов, участвовавших в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Medicine. Все они не могли двигать нижней частью тела после несчастных случаев. Но все трое смогли сделать шаг вскоре после того, как был установлен шестисантиметровый имплантат и отлажены его импульсы.

“*Эти электроды были длиннее и больше, чем те, которые мы вживляли ранее, и благодаря новой технологии мы смогли получить доступ к большему количеству мышц", - говорит Жослин Блох, нейрохирург из Университетской клиники Лозанны, который помогал руководить испытанием.

Сообщается, что пациенты сразу же приступили к реабилитации, и уже через четыре месяца Роккати мог ходить, опираясь только на раму для равновесия. Сейчас Роккати может стоять по два часа, а также проходит почти километр без остановки.

Однако пока что имплантаты подходят только для тех, у кого травма находится выше нижнегрудного отдела спинного мозга - участка, проходящего от основания шеи до живота, поскольку необходимо шесть сантиметров здорового спинного мозга.

Команда предупредила, что предстоит еще много работы, прежде чем имплантат станет доступен для лечения вне клинических исследований.