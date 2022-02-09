Наука и технологии
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Новый спинномозговой имплант позволяет парализованным людям вновь двигаться

Но есть один нюанс
В 2017 году Мишель Роккати попал в аварию на мотоцикле, в результате которой его нижняя часть тела была полностью парализована. В 2020 году он снова начал ходить благодаря новому имплантату спинного мозга.
Новый спинномозговой имплант позволяет парализованным людям вновь двигаться

Роккати был одним из трех пациентов, участвовавших в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Medicine. Все они не могли двигать нижней частью тела после несчастных случаев. Но все трое смогли сделать шаг вскоре после того, как был установлен шестисантиметровый имплантат и отлажены его импульсы.

“*Эти электроды были длиннее и больше, чем те, которые мы вживляли ранее, и благодаря новой технологии мы смогли получить доступ к большему количеству мышц", - говорит Жослин Блох, нейрохирург из Университетской клиники Лозанны, который помогал руководить испытанием.

Сообщается, что пациенты сразу же приступили к реабилитации, и уже через четыре месяца Роккати мог ходить, опираясь только на раму для равновесия. Сейчас Роккати может стоять по два часа, а также проходит почти километр без остановки.

Однако пока что имплантаты подходят только для тех, у кого травма находится выше нижнегрудного отдела спинного мозга - участка, проходящего от основания шеи до живота, поскольку необходимо шесть сантиметров здорового спинного мозга.

Команда предупредила, что предстоит еще много работы, прежде чем имплантат станет доступен для лечения вне клинических исследований.

Источник: Science Alert
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