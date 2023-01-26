Новый спрей убивает даже устойчивые к антибиотикам бактерии

Новый спрей убивает даже устойчивые к антибиотикам бактерииЭто важно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает устойчивость к антибиотикам как одну из десяти основных угроз для глобального здравоохранения. Поэтому группа исследователей создала новый спрей, который может уничтожать даже устойчивые к антибиотикам бактерии.
Фото: Chalmers University of Technology
Новый препарат состоит из небольших частиц гидрогеля, снабженных типом пептида, который эффективно уничтожает бактерии. Он используется в виде спрея. Так препарат может проникать в глубокие раны и ликвидировать там бактерии.
«Вещество в этом спрее совершенно нетоксично и не влияет на клетки человека. В отличие от существующих бактерицидных спреев, оно не тормозит процесс заживления организма», — пояснили учёные.
Исследователи показали, что препарат уничтожает 99,99% бактерий, а его бактерицидная способность активна в течение примерно 48 часов.