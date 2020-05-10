Наука и технологии
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Новый стандарт уменьшит вес 4K-видео без потери качества
Чтобы такие ролики можно было смотреть на большем количестве устройств
На днях компании Huawei, Qualcomm и Samsung Electronics рассказали о стандарте кодирования видео MPEG-5 Essential Video Coding (EVC). Новый стандарт уменьшит вес 4K-видео без потери качества.
MPEG-5 EVC обеспечивает поддержку роликов в 4K с большим сжатием по сравнению с предыдущим поколением стандарта. Сообщается, что благодаря новому поколению стандарта можно будет смотреть видео 4K, 8K, VR, AR и HDR на более широком спектре устройств. При этом уровень качества будет соответствовать тому, который ожидают потребители.
Как можно было догадаться, разработчиками нового стандарта являются вышеперечисленные три компании — Huawei, Qualcomm и Samsung. Они пообещали активно продвигать разработку, при этом предлагая разумные условия лицензирования патентов, касающихся стандарта.