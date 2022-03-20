Новый стартап планирует связать Землю, Луну и Марс быстрым интернетом

17 марта компания Aquarian Space объявила о получении финансирования от Draper Associates для обеспечения в ближайшие годы высокоскоростного интернета между Землей, Луной и Марсом, достаточно быстрого, чтобы передавать видео в формате 4K. Компания планирует развернуть свою первую лунную систему связи к 2024 году.

Как говорится в заявлении Aquarian, компания планирует создать систему, которую она называет Solnet, построенную на "коммерческих спутниковых сетях с высокой скоростью передачи данных и высокоскоростной доставкой" со скоростью 100 мегабит в секунду.

Помимо высокоскоростного Интернета, Aquarian заявляет, что планирует включить в свои планы информирование о космической ситуации по таким аспектам, как наблюдение за космическим мусором, отслеживание космической погоды и предоставление научной информации с Луны и с Марса.