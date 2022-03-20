Наука и технологии
Сегодня в 17:17
1 мин.

Новый стартап планирует связать Землю, Луну и Марс быстрым интернетом

Первые станции должны появиться у Луны уже к 2024 году
Проект космического интернета, находящийся на ранней стадии, недавно получил 650 тыс долларов США начального финансирования, чтобы обеспечить широкополосную связь между Землей, Луной и, возможно, Марсом.
Новый стартап планирует связать Землю, Луну и Марс быстрым интернетом

17 марта компания Aquarian Space объявила о получении финансирования от Draper Associates для обеспечения в ближайшие годы высокоскоростного интернета между Землей, Луной и Марсом, достаточно быстрого, чтобы передавать видео в формате 4K. Компания планирует развернуть свою первую лунную систему связи к 2024 году.

Как говорится в заявлении Aquarian, компания планирует создать систему, которую она называет Solnet, построенную на "коммерческих спутниковых сетях с высокой скоростью передачи данных и высокоскоростной доставкой" со скоростью 100 мегабит в секунду.

Помимо высокоскоростного Интернета, Aquarian заявляет, что планирует включить в свои планы информирование о космической ситуации по таким аспектам, как наблюдение за космическим мусором, отслеживание космической погоды и предоставление научной информации с Луны и с Марса.

Новости партнеров
Новости партнеров