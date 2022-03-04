Новый стартап позволит вам "потрогать" виртуальные предметы

Новый стартап позволит вам "потрогать" виртуальные предметыВсе благодаря ультразвуку
Emerge Wave-1 представляет собой панель размером 26 x 29,8 см, которая располагается на столе и проецирует “трехмерный объемный ультразвук” в воздух над ним. Когда вы держите руки над устройством, вы можете почувствовать эту силу в виде тактильных “точек”, которые простираются почти на метр над панелью и распространяются на 120 градусов вокруг нее.
Идея заключается в том, что эта тактильная обратная связь должна отображать виртуальные объекты, которые вы видите через гарнитуру Meta Quest 2. Система Wave-1 синхронизируется с приложением Emerge Home, которое будет включать в себя ряд игр и социальных приложений, специально созданных для системы.
Ни одно из приложений не требует никаких контроллеров, кроме собственных рук игрока, которые отслеживаются с помощью датчиков отслеживания рук Meta Quest 2.
В настоящее время Emerge ищет финансирование для Wave-1 и системы Home на Kickstarter, где проект уже собрал более 50 тыс долларов США из 200 тыс, а до конца проекта осталось 35 дней. Сумма взноса начинается от 450 долларов, а доставка начнет осуществляться с апреля или сентября.