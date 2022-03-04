Новый стартап позволит вам "потрогать" виртуальные предметы

Идея заключается в том, что эта тактильная обратная связь должна отображать виртуальные объекты, которые вы видите через гарнитуру Meta Quest 2. Система Wave-1 синхронизируется с приложением Emerge Home, которое будет включать в себя ряд игр и социальных приложений, специально созданных для системы.

Ни одно из приложений не требует никаких контроллеров, кроме собственных рук игрока, которые отслеживаются с помощью датчиков отслеживания рук Meta Quest 2.

В настоящее время Emerge ищет финансирование для Wave-1 и системы Home на Kickstarter, где проект уже собрал более 50 тыс долларов США из 200 тыс, а до конца проекта осталось 35 дней. Сумма взноса начинается от 450 долларов, а доставка начнет осуществляться с апреля или сентября.