Новый стартап создал съедобные чашки

Дуэт основал свой стартап Good-Edi и разработал биоразлагаемую, не содержащую пластика альтернативу обычным бумажным стаканчикам.

В 2021 году компания Good-Edi успешно привлекла около 98 тыс долларов с помощью краудфандинга и в настоящее время производит 500 съедобных стаканчиков в день на своем предприятии в пригороде Мельбурна. Их продукт, изготовленный по тщательно отработанному рецепту из ржаной муки, пшеничных отрубей, овсяных отрубей, сахара, соли, кокосового масла и воды, может хранить горячие напитки, такие как кофе или чай, около 40 минут, а холодные напитки не вытекают в течение восьми часов.

Хотя съедобные стаканчики могут увеличить стоимость кофе на вынос, основатели компании считают, что стремление индустрии напитков к более экологичным вариантам – важнее.