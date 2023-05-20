Новый стартап создал съедобные чашки

Новый стартап создал съедобные чашкиСейчас они ежедневно производят 500 таких чашек
Два человека из Мельбурна взялись за решение проблемы сокращения отходов от одноразовых стаканчиков для напитков, выбрав для этого интересное решение: съедобные стаканчики.
Дуэт основал свой стартап Good-Edi и разработал биоразлагаемую, не содержащую пластика альтернативу обычным бумажным стаканчикам.
В 2021 году компания Good-Edi успешно привлекла около 98 тыс долларов с помощью краудфандинга и в настоящее время производит 500 съедобных стаканчиков в день на своем предприятии в пригороде Мельбурна. Их продукт, изготовленный по тщательно отработанному рецепту из ржаной муки, пшеничных отрубей, овсяных отрубей, сахара, соли, кокосового масла и воды, может хранить горячие напитки, такие как кофе или чай, около 40 минут, а холодные напитки не вытекают в течение восьми часов.
Хотя съедобные стаканчики могут увеличить стоимость кофе на вынос, основатели компании считают, что стремление индустрии напитков к более экологичным вариантам – важнее.