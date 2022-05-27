Новый стартап всерьез планирует добывать платину с астероидов

Компания AstroForge, основанная Мэттом Гиаличем и Хосе Акаином в январе 2022 года, привлекла 13 миллионов долларов, которые будут использованы для достижения цели компании - добычи на астероидах металлов платиновой группы.

“13 миллионов долларов, которые мы только что собрали, позволят нам расширить наш испытательный центр, нанять несколько человек и завершить первый демонстрационный запуск”, - сказал Гиалич. “Настоящая мечта для нас - отправиться в дальний космос и собирать ресурсы оттуда”.

Согласно TechCrunch, компания разработала методику добычи материалов из астероидов диаметром от 20 до 1500 метров. Вместо того чтобы высаживать зонды на поверхность, компания будет разбивать астероиды на части на расстоянии и собирать ценные материалы. Демонстрация в январе 2023 года, если она состоится, будет включать запуск "полезной нагрузки для переработки", которая будет работать с образцом астероида на орбите.