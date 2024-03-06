Новый стилус Apple: скорый старт продаж, интеграция с Find My и не только

Последний слух исходит от пользователя Weibo, который имеет «опыт предсказаний» по технике Apple, включая желтый цвет у iPhone 14, матовое стекло для iPhone 15 и пространственное видео на iPhone 15 Pro. Утечка позволяет предположить, что официальный анонс Apple состоится в этом месяце.

Apple Pencil 2, выпущенный в 2018 году вместе с обновленным iPad Pro, с тех пор не получал значительных обновлений. Хотя в прошлом году была выпущена более дешевая версия с разъемом USB-C, она не считалась в среде фанатов настоящим обновлением.

Однако новая итерация, похоже, будет оснащена интересными функциями. Согласно данным, обнаруженным 9to5Mac, Apple Pencil 3 может быть интегрирован с приложением Find My, что позволит пользователям находить потерянные карандаши так же, как AirPods и AirTag.

Кроме того, в iPadOS 17.4 появился обновленный API PencilKit (версия 3), который позволяет разработчикам оптимизировать свои приложения для работы с Pencil. Интересно, что подробностей о новых функциях в PencilKit 3 мало, что говорит о потенциальной аппаратной зависимости, которую Apple, возможно, держит в секрете до официального анонса.

Наконец, Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщал о том, что Apple разрабатывает обновленные аксессуары для iPad Pro нового поколения. Учитывая недавний запуск MacBook Air на базе M3, презентация нового iPad Pro вместе с Apple Pencil 3 кажется вполне вероятной в ближайшие дни/недели.