Новый «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 перелетел через всю страну

Опубликовано 11 июля 2025, 19:341 мин.
Новый «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 перелетел через всю странуИз Комсомольска в Жуковский
Опытный самолет «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. Он преодолел около 6 тысяч километров с промежуточной посадкой в Новосибирске. Перелет занял около 8 часов.
© Ростех
Экипаж состоял из летчиков-испытателей Леонида Чикунова, Дмитрия Савонина и бортинженера Александра Крылова. В Жуковском самолет доставили на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова, где он будет участвовать в сертификационных испытаниях. Испытания направлены на проверку характеристик российских двигателей ПД-8 в рамках программы импортозамещения.
Работы над новым «Суперджетом» координирует компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, часть Ростеха). Российские двигатели ПД-8 разработаны специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации.
Первый полет этого самолета с двигателями ПД-8 состоялся в марте 2025 года.