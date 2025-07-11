Новый «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 перелетел через всю страну

Экипаж состоял из летчиков-испытателей Леонида Чикунова, Дмитрия Савонина и бортинженера Александра Крылова. В Жуковском самолет доставили на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова, где он будет участвовать в сертификационных испытаниях. Испытания направлены на проверку характеристик российских двигателей ПД-8 в рамках программы импортозамещения.

Работы над новым «Суперджетом» координирует компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, часть Ростеха). Российские двигатели ПД-8 разработаны специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации.

Первый полет этого самолета с двигателями ПД-8 состоялся в марте 2025 года.