Новый суперкар спроектировали так, чтобы он мог ехать «вверх ногами»

Речь идёт о модели Brabham BT62, которые была представлена в 2018 году. Теперь, как пишет издание Motor.ru, производитель решил раскрыть некоторые детали об аэродинамике автомобиля.

Сообщается, что разработке суперкара использовались методы вычислительной гидродинамики. Они позволили визуализировать процессы обтекания машины потоками воздуха. Благодаря этому производители разработали кузов «идеальной» формы, которые создаёт зоны высокого давления спереди и сзади автомобиля и низкого — вокруг.

Создатели оптимизировали форму кузова Brabham BT62 для увеличения прижимной силы, которая действует на суперкар в движении. Специалисты подсчитали, что суперкар на скорости 265 километров в час может создать столько прижимной силы, что это позволит ему двигаться вверх ногами.