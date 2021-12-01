Новый светофор смягчит повреждения автомобиля при столкновении с ним

Наука и технологии
Сегодня в 19:51
1 мин.
Новый светофор смягчит повреждения автомобиля при столкновении с нимА главное обезопасит людей
Специалисты из Университета Южной Австралии разработали светофор, который поглощает кинетическую энергию столкновения. Таким образом он принимает удар на себя, смягчая последствия аварии.
Пока учёные продолжают работу над проектом. Его стоимость составляет $640 тысяч. Готовые светофоры должны будут сохранять жизни пешеходов и автомобилистов и, кроме того, оставаться неповреждёнными и работоспособными.
Для этого учёные будут использовать в конструкции материалы, поглощающие удары. Светофоры будут не гнуться при ударе, а просто наклоняться под небольшим углом. Сейчас светофоры — это жёсткие стальные полые конструкции.
Авторы разработки надеются, что проект будет готов к внедрению к 2023 году.
Ранее в России придумали светофоры, которые можно будет использовать в качестве интерактивного дорожного знака.
Источник: Газета.ру