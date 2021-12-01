Новый светофор смягчит повреждения автомобиля при столкновении с ним

Пока учёные продолжают работу над проектом. Его стоимость составляет $640 тысяч. Готовые светофоры должны будут сохранять жизни пешеходов и автомобилистов и, кроме того, оставаться неповреждёнными и работоспособными.

Для этого учёные будут использовать в конструкции материалы, поглощающие удары. Светофоры будут не гнуться при ударе, а просто наклоняться под небольшим углом. Сейчас светофоры — это жёсткие стальные полые конструкции.

Авторы разработки надеются, что проект будет готов к внедрению к 2023 году.

Ранее в России придумали светофоры, которые можно будет использовать в качестве интерактивного дорожного знака.