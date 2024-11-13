Новый теплопроводящий материал превзошёл жидкий металл

Опубликовано 13 ноября 2024, 19:041 мин.
Новый теплопроводящий материал превзошёл жидкий металлОбеспечивая более эффективное охлаждение дата-центров
Исследователи Техасского университета представили революционный теплопроводящий материал (TIM), который превосходит охлаждающую способность жидких металлов на 72%. Используя механохимическую смесь галинстана (сплав жидкого металла) и нитрида алюминия, TIM продемонстрировал способность рассеивать до 2760 ватт тепла на площади всего 16 см² в лабораторных испытаниях — превзойдя лучшие коммерческие продукты на основе жидкого металла на 56−72%.
Состав этого TIM позволяет теплу проходить более эффективно, преодолевая теоретические ограничения теплопередачи и обеспечивая значительное сокращение энергии, необходимой для работы насосов и вентиляторов системы охлаждения. Снижение энергопотребления до 65% может стать прорывом для дата-центров, позволяя создавать более плотные установки без риска перегрева.
Хотя материал пока проходит испытания, команда Техасского университета уже работает с партнёрами, чтобы наладить массовое производство и начать его использование в реальных условиях.