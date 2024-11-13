Новый теплопроводящий материал превзошёл жидкий металл

Состав этого TIM позволяет теплу проходить более эффективно, преодолевая теоретические ограничения теплопередачи и обеспечивая значительное сокращение энергии, необходимой для работы насосов и вентиляторов системы охлаждения. Снижение энергопотребления до 65% может стать прорывом для дата-центров, позволяя создавать более плотные установки без риска перегрева.

Хотя материал пока проходит испытания, команда Техасского университета уже работает с партнёрами, чтобы наладить массовое производство и начать его использование в реальных условиях.