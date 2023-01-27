Новый тест обнаружит болезнь Альцгеймера за 3,5 года до постановки диагноза

Исследователи в течение нескольких лет собирали образцы крови у 56 человек с лёгкими когнитивными нарушениями, состоянием, при котором начинает ухудшаться, например, память.

Изучая, как кровь влияет на клетки мозга, учёные сделали несколько ключевых выводов. Образцы крови, собранные у участников, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, показывали снижение роста и деления клеток и увеличение апоптотической гибели клеток. Исследователи также отметили у таких людей преобразование незрелых клеток мозга в нейроны гиппокампа.

Хотя основные причины повышенного нейрогенеза остаются неясными, исследователи предполагают, что это может быть ранний компенсирующий механизм нейродегенерации, которая есть при болезни Альцгеймера.