Наука и технологии
21:31, 27 января 2023
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Новый тест обнаружит болезнь Альцгеймера за 3,5 года до постановки диагноза

По крови

Учёные разработали анализ крови, который можно использовать для прогнозирования болезни Альцгеймера за 3,5 года до клинического диагноза.

Новый тест обнаружит болезнь Альцгеймера за 3,5 года до постановки диагноза

Фото: Unsplash

Исследователи в течение нескольких лет собирали образцы крови у 56 человек с лёгкими когнитивными нарушениями, состоянием, при котором начинает ухудшаться, например, память.

Изучая, как кровь влияет на клетки мозга, учёные сделали несколько ключевых выводов. Образцы крови, собранные у участников, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, показывали снижение роста и деления клеток и увеличение апоптотической гибели клеток. Исследователи также отметили у таких людей преобразование незрелых клеток мозга в нейроны гиппокампа.

Хотя основные причины повышенного нейрогенеза остаются неясными, исследователи предполагают, что это может быть ранний компенсирующий механизм нейродегенерации, которая есть при болезни Альцгеймера.

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