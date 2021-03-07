Новый Thunderbolt окажется в два раза быстрее USB4

Скорость Thunderbolt 4 составляет 40 Гбит/с, USB 3.2 — 20 Гбит/с, а грядущего USB4 — тоже 40 Гбит/с. У Thunderbolt 5 же ожидается скорость в 80 Гбит/с. Представитель Intel подчеркнул, что при разработке нового поколения Thunderbolt компания нацелена на увеличение скорости передачи данных.

Также сообщается, что Thunderbolt 5 сохранит порт USB-C.

Напомним, что стандарт USB4 должен появиться в устройствах уже в 2021 году. Когда на рынок выйдет Thunderbolt 5, ещё неясно.