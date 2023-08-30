Новый тонкопленочный аккумулятор зарядили за минуту

Примечательно, что они также не воспламеняются, что заметно повышает их безопасность. Технология является детищем исследователей Абдессалема Арибиа и Морица Футшера из лаборатории тонких пленок и фотовольтаики Empa. Для вывода этой технологии на рынок они создали спин-офф BTRY.

Тонкопленочные твердотельные батареи изготавливаются с использованием высокоточного вакуумного покрытия, что делает их экологически чистыми, но несколько более дорогостоящими. Несмотря на свой потенциал, такие батареи лучше всего подходят для продуктов, где батарея составляет небольшую часть от общей стоимости, например, для смартфонов, смарт-часов и спутников.

Инновационная разработка BTRY получила поддержку со стороны Innosuisse и Европейского космического агентства, и ее создатели намерены и дальше развивать свою технологию для различных применений.