Новый украинский бронеавтомобиль установил рекорд по ускорению

Видео с испытаний опубликовали на YouTube. Сообщается, что бронеавтомобиль не только подтвердил заявленные характеристики, но и установил рекорд по нескольким показателям. Машина смогла за 10,5 секунды разогнаться с нуля до скорости 100 километров в час. Путь экстренного торможения на скорости 40 километров в час у неё составил всего 7,5 метра. Также автомобиль продемонстрировал хорошую проходимость по бездорожью.

В итоге «Новатор» может быть рекомендован к допуску в эксплуатацию как транспортное средство для доставки пограничных нарядов к местам несения службы, в том числе при обострении ситуации у границы.

«Лента.ру» указывает, что украинский бронеавтомобиль построен на шасси американского полноприводного пикапа Ford F-550.