Новый «умный» дверной замок Xiaomi можно открыть 7 разными способами

Речь идёт о модели Xiaomi Smart Door Lock M20, предварительные продажи которого уже стартовали на родине. Цена новинки — 270 долларов. За эту сумму покупатели получают замок, который можно открыть 7 различными способами.

Так, девайс открывается с помощью обыкновенного ключа. Помимо этого, можно воспользоваться отпечатком пальцев, постоянным или временным паролями, одноразовым паролем либо NFC или Bluetooth. Последние два способна доступны через мобильное приложение.