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Новый «умный» дверной замок Xiaomi можно открыть 7 разными способами

С таким не страшно и ключи потерять
Xiaomi издавна известна не только смартфонами и ноутбуками, но также элементами «умного» дома. Один из них, дверной замок, компания обновила накануне.
Новый «умный» дверной замок Xiaomi можно открыть 7 разными способами

Речь идёт о модели Xiaomi Smart Door Lock M20, предварительные продажи которого уже стартовали на родине. Цена новинки — 270 долларов. За эту сумму покупатели получают замок, который можно открыть 7 различными способами.

Так, девайс открывается с помощью обыкновенного ключа. Помимо этого, можно воспользоваться отпечатком пальцев, постоянным или временным паролями, одноразовым паролем либо NFC или Bluetooth. Последние два способна доступны через мобильное приложение.

Новый «умный» дверной замок Xiaomi можно открыть 7 разными способами

Сообщается, что от 8 батареек формата АА новинка может проработать до 10 месяцев. Планируется ли глобальная версия Xiaomi Smart Door Lock M20, компания не сообщила.

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