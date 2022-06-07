Новый «умный» дверной замок Xiaomi можно открыть 7 разными способами

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Новый «умный» дверной замок Xiaomi можно открыть 7 разными способамиС таким не страшно и ключи потерять
Xiaomi издавна известна не только смартфонами и ноутбуками, но также элементами «умного» дома. Один из них, дверной замок, компания обновила накануне.
Речь идёт о модели Xiaomi Smart Door Lock M20, предварительные продажи которого уже стартовали на родине. Цена новинки — 270 долларов. За эту сумму покупатели получают замок, который можно открыть 7 различными способами.
Так, девайс открывается с помощью обыкновенного ключа. Помимо этого, можно воспользоваться отпечатком пальцев, постоянным или временным паролями, одноразовым паролем либо NFC или Bluetooth. Последние два способна доступны через мобильное приложение.
Сообщается, что от 8 батареек формата АА новинка может проработать до 10 месяцев. Планируется ли глобальная версия Xiaomi Smart Door Lock M20, компания не сообщила.