Новый "умный" подгузник способен анализировать вашу мочу

Концентрация определенных соединений в моче может дать информацию о многих различных заболеваниях, включая болезни почек, инфекции мочевыводящих путей и дефицит электролитов. Однако для анализа мочи обычно приходится использовать лаборатории, что занимает время, или бумажные тест-полоски, которые не очень чувствительны. Кси Кси, Хуэй-Цзюнь Чен и их коллеги хотели разработать тип носимого устройства, которое могло бы точно и чувствительно измерять концентрацию нескольких маркеров здоровья в моче и в режиме реального времени сообщать об этом медицинским работникам.

Сначала команда изготовила небольшое гибкое устройство, куда включили пять различных электродов, предназначенных для специфического обнаружения ионов калия, натрия, перекиси водорода, мочевой кислоты или глюкозы, которые являются биомаркерами различных заболеваний. Затем они подключили устройство к печатной плате с модулем Bluetooth и источником питания от литий-ионной батареи. Когда оно подверглось воздействию образцов мочи трех добровольцев, оно показало такие же результаты, как и анализ мочи в лаборатории.

При оптимизации, этот "умный" подгузник может стать способом быстрого и безболезненного анализа мочи с помощью носимых устройств, говорят исследователи.