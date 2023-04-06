Новый уровень: через звонок в Telegram мошенники украли 43 млн рублей у россиянина

Новый уровень: через звонок в Telegram мошенники украли 43 млн рублей у россиянинаКампания была массовой
В Новосибирской области России произошел крупный случай телефонного мошенничества. В общей сложности граждане потеряли около 57 млн рублей. Причем один гражданин, поддавшись уговорам преступника, перечислил со своих счетов 43 млн рублей, цитирует “Интерфакс” начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Виталия Чернова.
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Чернов сообщил, что за один день было зарегистрировано 23 преступления в сфере кибермошенничества
Мошенники использовали “интересную” схему: они выдавали себя за сотрудника Центрального банка и сообщали жертвам через звонок в Telegram, что обнаружили подозрительные транзакции, которые якобы могут быть использованы для перевода денег на счета экстремистских организаций. После чего их убеждали перевести деньги на “безопасные счета”.