Новый уровень: через звонок в Telegram мошенники украли 43 млн рублей у россиянина

Чернов сообщил, что за один день было зарегистрировано 23 преступления в сфере кибермошенничества

Мошенники использовали “интересную” схему: они выдавали себя за сотрудника Центрального банка и сообщали жертвам через звонок в Telegram, что обнаружили подозрительные транзакции, которые якобы могут быть использованы для перевода денег на счета экстремистских организаций. После чего их убеждали перевести деньги на “безопасные счета”.