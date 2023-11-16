Новый вдохновленный гекконами захват может брать хрупкие предметы, не ломая их

Новый вдохновленный гекконами захват может брать хрупкие предметы, не ломая ихНа что еще он способен
Корейские ученые создали принципиально новый захват, имитирующий лапы геккона. Опираясь на технологию сухого клея, имитирующего лапки геккона, исследователи из Национального университета Кюнгпук и Университета Донг-А включили грибовидные структуры в мягкий силиконовый захват.
Установленный на роботизированном манипуляторе, захват без труда поднял хрупкий стеклянный диск с наклонной поверхности, продемонстрировав свое тонкое осязание. Отличительной особенностью этого захвата является его способность освобождать объект, не причиняя ему никакого вреда. Одновременно поднимая и поворачивая предмет, захват отрывается от него, прикладывая лишь малую часть силы, которая обычно требуется. Сами гекконы для освобождения захвата используют простой подъем вперед.
Ожидается, что это открытие вызовет интерес в промышленности для применения в робототехнике и для крепления временных компонентов.