Новый вдохновленный гекконами захват может брать хрупкие предметы, не ломая их

Установленный на роботизированном манипуляторе, захват без труда поднял хрупкий стеклянный диск с наклонной поверхности, продемонстрировав свое тонкое осязание. Отличительной особенностью этого захвата является его способность освобождать объект, не причиняя ему никакого вреда. Одновременно поднимая и поворачивая предмет, захват отрывается от него, прикладывая лишь малую часть силы, которая обычно требуется. Сами гекконы для освобождения захвата используют простой подъем вперед.

Ожидается, что это открытие вызовет интерес в промышленности для применения в робототехнике и для крепления временных компонентов.