Новый вид древнего гигантского червя обнаружили в Гренландии

Timorebestia была создана для охоты. Его 30-сантиметровое тело, украшенное плавниками и усиками, вероятно, путешествовало по кембрийским водам с внутренней челюстью, готовой вцепиться в добычу. Хотя по сравнению с современными гигантами Timorebestia не была в прямом смысле слова гигантом, в то время она была одним из самых крупных видов.

«Это были гиганты своего времени», — объясняет Якоб Винтер, автор исследования. «Тиморебестии находились на вершине пищевой цепочки, сравнимой с акулами в современных океанах».

Ископаемые свидетельства, в том числе остатки пожираемого членистоногого под названием Isoxys, подтверждают его хищнический образ жизни. «Они поедали эту бронированную добычу в огромных количествах», — добавляет Мортен Лунде Нильсен, другой исследователь.

«Мы можем предположить, что Timorebestia и его сородичи правили океанами до появления доминирующих хищников, таких как членистоногие», — предполагает Винтер. «Эта династия могла править миллионы лет, прежде чем уступить место новым игрокам».