Новый «ВКонтакте»: Яндекс.Музыка разрешит добавлять в каталог собственную музыку

Об этом пишет «Коммерсант». По информации журналистов, Яндекс тестирует загрузку пользовательского контента в свой стриминговый сервис. Компания сейчас изучает возможность выкладывать музыку во всеобщий доступ. Интересно то, что загружаемые треки будут проверяться на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские.

Таким образом Яндекс хочет расширить каталог музыки, который сократился из-за последствий военных действий России на Украине. Многие лейблы убрали свою музыку из российских стриминговых сервисов, в том числе Sony Music.