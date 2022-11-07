Новый «ВКонтакте»: Яндекс.Музыка разрешит добавлять в каталог собственную музыку

13:54, 07 ноября 2022
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Новый «ВКонтакте»: Яндекс.Музыка разрешит добавлять в каталог собственную музыкуТак компания исправит последствия ухода зарубежных лейблов
«ВКонтакте» ценен тем, что туда можно загружать собственные аудиофайлы. При этом такие треки обособлены от лицензионного контента. Теперь аналогичную функциональность может получить и Яндекс.Музыка.
Об этом пишет «Коммерсант». По информации журналистов, Яндекс тестирует загрузку пользовательского контента в свой стриминговый сервис. Компания сейчас изучает возможность выкладывать музыку во всеобщий доступ. Интересно то, что загружаемые треки будут проверяться на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские.
Таким образом Яндекс хочет расширить каталог музыки, который сократился из-за последствий военных действий России на Украине. Многие лейблы убрали свою музыку из российских стриминговых сервисов, в том числе Sony Music.