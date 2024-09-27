Новый VR-шлем Apple Vision Pro с M5 выйдет в 2025 году и получит ИИ

Хотя неясно точно, попытается ли Apple внедрить функции Apple Intelligence в оригинальную гарнитуру Vision Pro, ссылки в коде указывают на то, что такая интеграция находится в разработке (текущие iPad и Mac с чипом M2 поддерживают Apple Intelligence). То есть новый шлем на М5 точно должен получить ИИ компании.

Куо предполагает, что чип M5 позволит второму поколению Vision Pro предоставить «лучший пользовательский опыт Apple Intelligence» на сегодняшний день, хотя конкретные детали этих улучшений пока не раскрыты.

Ожидается, что цена Vision Pro с M5 останется близкой к стартовой цене в $ 3,499 для модели первого поколения. Кроме того, сообщается, что Apple разрабатывает более доступную гарнитуру под условным названием «Apple Vision».