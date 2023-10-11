Новый высокоскоростной дрон РФ может уничтожать артиллерию в глубине фронта

«Тубус» предназначен для поражения бронетехники и артиллерии, его скорость полета составляет 250-300 км/ч. В настоящее время этот БПЛА не имеет аналогов в России, поскольку другие беспилотники летают со скоростью 100-150 км/ч, что делает их более уязвимыми для наземного оружия. «Тубус» быстро достигает цели с дальностью 30-40 км, что делает его эффективным средством борьбы с артиллерией противника в глубине линии фронта. Масса БПЛА составляет 10 кг, а масса пусковой установки - 5 кг, что обеспечивает портативность и удобство использования.

По словам источника в оборонной промышленности, «Тубус» успешно прошел внутренние испытания, а официальные испытания планируется провести в зоне СВО через два месяца.