Новый японский поезд ездит быстрее болидов «Формулы-1»

Поезд разработала компания Kawasaki Heavy Industries совместно с Hitachi. Его максимальная скорость — 400 км/ч, однако пассажиров он будет перевозить со скоростью 360 км/ч.

Полноценный запуск поезда запланирован на 2030 год. Сейчас в Японии начались испытания. Как только экспресс станет ходить на регулярной основе, то станет одним из самых быстрых в мире, уступая шанхайскому поезду с максимальной скоростью 431 км/ч.

Alfa-X оснащён датчиками вибраций и температуры, а также оборудованием для уменьшения воздействия возможных подземных толчков, чтобы обеспечить полный комфорт пассажирам.