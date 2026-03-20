Новый запрет на продажи Apple Watch в США вводить не будут

Небольшая справка для контекста: в 2023 году Apple была вынуждена отключить пульсоксиметр в своих часах и временно прекратить их ввоз в США. Это произошло после того, как ITC признала нарушение патентов.

Теперь суд подтвердил: нарушение было. Но есть важная деталь. За день до этого ITC вынесла новое решение: в обновлённой версии часов, которые Apple выпустила после 2023 года, спорные патенты больше не используются. Таким образом никакого дополнительного запрета на импорт или продажи не потребуется.