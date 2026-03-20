Опубликовано 20 марта 2026, 21:04
Новый запрет на продажи Apple Watch в США вводить не будут

Суд отменил запрет на импорт
Апелляционный суд США поддержал первоначальное решение о том, что Apple нарушила патенты Masimo на технологию измерения кислорода в крови. Однако теперь это не приведёт к повторному запрету на продажу Apple Watch.
Небольшая справка для контекста: в 2023 году Apple была вынуждена отключить пульсоксиметр в своих часах и временно прекратить их ввоз в США. Это произошло после того, как ITC признала нарушение патентов.

Теперь суд подтвердил: нарушение было. Но есть важная деталь. За день до этого ITC вынесла новое решение: в обновлённой версии часов, которые Apple выпустила после 2023 года, спорные патенты больше не используются. Таким образом никакого дополнительного запрета на импорт или продажи не потребуется.

Источник:appleinsider
Автор:Максим Многословный
