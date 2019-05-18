Новым Бэтменом в кино станет звезда фильма «Сумерки»

Об этом, в частности, написало издание Variety с ссылкой на источники. По их информации Warner Bros. рассказали, что хотят видеть Роберта Паттинсона в роли нового Бэтмена. Фильм с его участием должен выйти 25 июня 2021 года.

На данный момент студия ведёт переговоры с актёром. Съёмки должны начаться либо летом 2019 года, либо уже в 2020.

В интернете на новость отреагировали неоднозначно. Кто-то счёл, что Паттинсон на роль не подходит, а кто-то заявил, что выбор создателей фильма хороший. Также журналисты The Hollywood Reporter рассказали, что в новом кино про Бэтмена у протагониста будет как минимум два противника. Один из них — Пингвин. По слухам в фильме может появиться и женщина-кошка.