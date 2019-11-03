Новым китайским боевым самолётом заинтересовалась Украина

По сути L-15B – модифицированный вариант самолёта L-15 (JL-10). Вчера прошли демонстрационные полёты новинки в Наньчане.

Сообщается, что L-15, на базе которого разработан новый аппарат, был создан с помощью российского ОКБ им. А.С. Яковлева и украинского предприятия «Прогресс» им. А.Г. Ивченко. Россияне помогали китайцам с планером и бортовыми системами, а украинцы — с турбореактивными двигателями.

Журналисты пишут, что самолёт L-15B будет использоваться в качестве лёгкого истребителя-штурмовика. Утверждается, что аппарат способен развивать скорость до 1480 км/ч, благодаря украинским двигателям АИ-222-25Ф с форсажной камерой.

Китайцы считают, что к L-15B проявят интерес небогатые страны. Ранее самолётом уже заинтересовались Пакистан, Уругвай и Украина. Получат ли они его в итоге, пока неясно.