Новым учителем информатики в Гарварде стал чат-бот

Новым учителем информатики в Гарварде стал чат-ботНа работу он выйдет уже осенью
Курс CS50 Гарвардского университета с осени будет включать искусственный интеллект (ИИ) в качестве инструмента обучения студентов. Использование ИИ в курсе призвано помочь студентам выявлять ошибки в коде, давать обратную связь по дизайну программы, объяснять незнакомые строки кода или сообщения об ошибках, а также отвечать на индивидуальные вопросы.
Профессор Дэвид Дж. Малан заявил, что интеграция ИИ является развитием существующего в CS50 подхода, основанного на программном обеспечении. Университет надеется приблизиться к соотношению 1:1 между преподавателем и студентом, используя инструменты ИИ для поддержки индивидуального обучения студентов.
Программа ИИ будет помогать студентам, отвечая на часто задаваемые вопросы на платформе. Хотя технология ИИ будет подводить студентов к ответам, она не будет предоставлять готовых решений.
Сотрудники курса также намерены использовать ИИ для оптимизации процессов выставления оценок, что позволит больше времени уделять конструктивному взаимодействию со студентами.