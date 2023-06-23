Новым учителем информатики в Гарварде стал чат-бот

Профессор Дэвид Дж. Малан заявил, что интеграция ИИ является развитием существующего в CS50 подхода, основанного на программном обеспечении. Университет надеется приблизиться к соотношению 1:1 между преподавателем и студентом, используя инструменты ИИ для поддержки индивидуального обучения студентов.

Программа ИИ будет помогать студентам, отвечая на часто задаваемые вопросы на платформе. Хотя технология ИИ будет подводить студентов к ответам, она не будет предоставлять готовых решений.

Сотрудники курса также намерены использовать ИИ для оптимизации процессов выставления оценок, что позволит больше времени уделять конструктивному взаимодействию со студентами.