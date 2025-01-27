Ноя не видели? Теорию о наполнившем Средиземное море древнем мегапотопе подтвердили

Опубликовано 27 января 2025, 06:451 мин.
Ноя не видели? Теорию о наполнившем Средиземное море древнем мегапотопе подтвердилиОсталось найти тот самый ковчег
Теорию о наполнившем Средиземное море древнем мегапотопе подтвердили. Ученые обнаружили новые свидетельства, подтверждающие идею масштабного потопа, известного как «Занклийский мегапотоп», который наполнил Средиземное море около 5,33 миллиона лет назад. Во время «Мессинского кризиса солености» Средиземное море высохло, превратившись в соленую пустыню. Исследователи долгое время считали, что море медленно наполнялось в течение тысяч лет, но открытие, сделанное ещё в 2009 году, позволило предположить, что причиной этого могло стать одно гигантское наводнение.
Команда под руководством Аарона Микаллефа использовала геологические объекты, найденные на Сицилии, а также компьютерные модели, чтобы исследовать эту теорию. Они обнаружили большие гребни на морском дне, образовавшиеся в результате интенсивного и быстрого течения воды, что указывало на масштабное наводнение. Вероятно, потоп произошел, когда воды Атлантического океана хлынули в Средиземное море через то место, где сейчас находится Гибралтарский пролив, и влились в западную часть Средиземного моря, а затем потекли на восток.
По оценкам, этот потоп длился от 2 до 16 лет, а скорость течения воды достигала 115 км/ч.