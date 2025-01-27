Ноя не видели? Теорию о наполнившем Средиземное море древнем мегапотопе подтвердили

Команда под руководством Аарона Микаллефа использовала геологические объекты, найденные на Сицилии, а также компьютерные модели, чтобы исследовать эту теорию. Они обнаружили большие гребни на морском дне, образовавшиеся в результате интенсивного и быстрого течения воды, что указывало на масштабное наводнение. Вероятно, потоп произошел, когда воды Атлантического океана хлынули в Средиземное море через то место, где сейчас находится Гибралтарский пролив, и влились в западную часть Средиземного моря, а затем потекли на восток.

По оценкам, этот потоп длился от 2 до 16 лет, а скорость течения воды достигала 115 км/ч.