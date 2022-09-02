Нож в спину: китайская UnionPay ввела ограничения для российских банков

Китайская платёжная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, которые выпустили иностранные банки, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции.

По данным РБК, карты перестали работать ещё в апреле-мае. Собеседник издания из крупного банка отметил, что в UnionPay опасаются вторичных санкций.

Напомним, что в начале марта Visa и Mastercard приостановили работу в России, что вызвало рост интереса UnionPay у россиян.

Источник на платёжном рынке рассказал, что UnionPay ограничила партнёрства с банками, попавшими под санкции, в части эквайринга и эмиссии.