Ну и какой тогда смысл: переработанный пластик оказался токсичнее первичного

Исследование, проведенное Университетом Брунеля в Лондоне показало, что определенный вид переработанного пластика является еще более токсичным, чем оригинал.

В пищевом секторе ПЭТ в основном используется для бутылок (66%) и продуктов питания (8%). Переработанные ПЭТ-бутылки, объясняется в исследовании, выделяют химические вещества быстрее, чем их настоящие аналоги. Среди веществ, выделяемых бутылками, есть эндокринные разрушители. Эти вещества способны вызвать репродуктивные проблемы, дисфункцию сердечно-сосудистой системы и даже рак.

“Химические вещества могут мигрировать из ПЭТ бутылок в их содержимое. Таким образом, хотя переработка ПЭТ остается важной для снижения загрязнения окружающей среды, она вызывает опасения по поводу безопасности и качества”, – объясняют авторы работы.