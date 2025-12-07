Nubia выпустила игровые наушники-вкладыши в киберпанк-стиле

Благодаря технологии FlashLink 2.0 задержка звука составляет всего 50 миллисекунд. Наушники и футляр имеют механические элементы в стиле киберпанк, RGB-подсветку и даже небольшой экран на корпусе. Эффекты подсветки можно настроить.

Одного заряда наушников хватает до 6 часов работы, а с футляром общее время использования достигает около 48 часов.

В приложении можно выбрать режимы звука для разных жанров игр (шутеры, гонки и другие) или настроить эквалайзер под свои предпочтения.

Наушники лёгкие, поддерживают Bluetooth 5.4. Для владельцев смартфонов Red Magic предусмотрено всплывающее окно с информацией о заряде.

Продажи стартуют 9 декабря по специальной стартовой цене около 199 юаней (28 долларов).