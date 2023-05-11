Nuwa Pen: ручка, которая переведет написанный на обычной бумаге текст в цифровой формат

Ручка оснащена литиевым аккумулятором емкостью 100 мАч и обеспечивает около двух часов работы на одной 15-минутной зарядке. В настоящее время компания ищет финансирование на Kickstarter, и желающие могут приобрести Nuwa Pen с тремя картриджами и годовой подпиской за €179 (около $197). В случае успеха краудфандинговой кампании розничная цена составит 329 долларов.