Нужна "реальная безопасность, а не подделка робокопа": Полиция Нью-Йорка вновь получит робособак

Полиция Нью-Йорка подверглась критике за использование робособак в 2020 и 2021 годах из-за опасений по поводу слежки и использования ими оружия. Контракт с Boston Dynamics был отменен после критики, но мэр Эрик Адамс теперь заявил, что город будет использовать их в опасных для жизни ситуациях, например, при угрозе взрыва. Полиция Нью-Йорка приобретет двух собак-роботов за 750 000 долларов, они не будут оснащены технологией распознавания лиц.

Проект по надзору за технологиями наблюдения (STOP), группа, выступающая против использования наблюдения на местном и государственном уровнях, осудила шаг мэра Адамса, заявив, что полиция Нью-Йорка превращает “плохую научную фантастику в ужасную полицейскую деятельность". Альберт Фокс Кан, исполнительный директор STOP также добавил, что “Нью-Йорк заслуживает реальной безопасности, а не подделки робокопа. Трата государственных долларов на вторжение в частную жизнь ньюйоркцев - это опасный полицейский трюк”.