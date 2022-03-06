Нужно ли доставать пластик из океанов

В прошлом месяце океанограф Кларк Ричардс заметил кое-что странное у организации Ocean Cleanup, которая собирает мусор из Большого тихоокеанского мусорного пятна. Похоже, что они фабрикуют свои ролики — мусор на них выглядит подозрительно чистым.

«Судя по количеству биообрастания на этом мусоре (вообще никакого), он плавал посреди Тихого океана около часа, прежде чем его подобрали. Я называю этот трюк чушью — скорее всего, это постановочное видео», — написал Ричардс.

Cleanup быстро отреагировала на это замечание и заявила, что в некоторых частях мусорного пятна недостаточно питательных веществ или кислорода, чтобы образовывались водоросли. Позже они опубликовали второе видео, на котором был показан более грязный пластик, извлечённый из океана.

Но главное даже не это. Дело в том, что корабли Ocean Cleanup используют тонны ископаемого топлива и выбрасывают газы, как и любое другое транспортное средство, а в их мусорные сети часто попадаются рыбы, черепахи и другая морская флора и фауна. Всё это заставляет задуматься, а действительно ли такие организации выполняют полезную работу.