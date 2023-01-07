Нужно ли мыть сырую курицу перед готовкой

Так, голландское исследование показало, что 25% потребителей часто или почти всегда моют курицу. Один анализ показал, почему многие люди до сих пор делают это. Некоторые считают, что с куриного мяса необходимо смывать фекалии и другие вещества. Однако на самом деле современные технологии обработки позволяют тушкам цыплят не нуждаться в дополнительной очистке.

Другие считают, что мытьё слегка кислым раствором (например, уксусом или лимонным соком) убивает бактерии. Напротив, исследования показали, что мытьё сырой птицы в лимонном соке или уксусе не удаляет бактерии и может увеличить риск перекрёстного заражения.

Самый верный способ обеззаразить курицу — готовить её правильно, достаточно долго и при нужной температуре.