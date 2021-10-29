Нужно ли солдатам уметь драться и владеть ножом при современном развитии оружия

Отмечается, что рано или поздно война переходит к стадии городских боёв, где гиперзвуковые ракеты не нужны. Так, в последних нескольких войнах, в которых участвовали США, почти не использовались передовые технологии, так как воевали не с Китаем или Россией, а с афганскими или иракскими боевиками. Хоть США сейчас и могут быстро подавить противника авиацией и ракетами, всё равно рано или поздно наступает фаза уличных боёв. Как пишет «Военное обозрение», на одном из этапов операции вероятность такого боя приближается к 100-процентной.

Поэтому в американской армии недавно увеличили срок базовой подготовки военнослужащих танковых и бронекавалерийских частей с 17 до 22 недель. В подготовке солдат делается упор на владение оружием и совершенствование физической формы.