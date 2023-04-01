Нужно ли учить искусственный интеллект "забывать по-человечески"

Исследователи из Института Макса Планка, Microsoft, Стэнфордского университета и Саутгемптонского университета решили включить психологические концепции в алгоритмы ИИ. Эти новые системы ИИ уже добились значительных успехов в прогнозировании человеческого поведения, включая предвидение таких решений, как рецидив преступлений и потребительские покупки.

Эта разработка последовала за провалом проекта Google Flu Trends, который продемонстрировал ограничения традиционного машинного обучения в изменчивой среде. Интеграция психологических концепций, таких как “интеллектуальное забывание”, призвана устранить эти ограничения и позволить системам ИИ более точно интерпретировать и реагировать на сложные условия.