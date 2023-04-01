Нужно ли учить искусственный интеллект "забывать по-человечески"Скорее да, чем нет
Используя человеческую способность эффективно забывать лишние данные, исследователи планируют внедрить системы искусственного интеллекта (ИИ), которые более адаптивны и менее склонны к предвзятости, в обиход.
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Исследователи из Института Макса Планка, Microsoft, Стэнфордского университета и Саутгемптонского университета решили включить психологические концепции в алгоритмы ИИ. Эти новые системы ИИ уже добились значительных успехов в прогнозировании человеческого поведения, включая предвидение таких решений, как рецидив преступлений и потребительские покупки.
Эта разработка последовала за провалом проекта Google Flu Trends, который продемонстрировал ограничения традиционного машинного обучения в изменчивой среде. Интеграция психологических концепций, таких как “интеллектуальное забывание”, призвана устранить эти ограничения и позволить системам ИИ более точно интерпретировать и реагировать на сложные условия.